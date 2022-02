தேசிய செய்திகள்

மலையில் சிக்கிய வாலிபரை மீட்டு சாதனை புரிந்த தமிழக ராணுவ வீரருக்கு பெண்கள் பொட்டு வைத்து வாழ்த்து + "||" + women congratulated the Tamil Nadu Army soldier who achieved the feat of rescuing the boy trapped in the mountain

மலையில் சிக்கிய வாலிபரை மீட்டு சாதனை புரிந்த தமிழக ராணுவ வீரருக்கு பெண்கள் பொட்டு வைத்து வாழ்த்து