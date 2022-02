உலக செய்திகள்

உலகின் அதிக வயதான நபர் : 121வது பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் ..! + "||" + World's oldest person: Cut the cake to celebrate his 121st birthday ..!

உலகின் அதிக வயதான நபர் : 121வது பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடினார் ..!