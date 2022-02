தேசிய செய்திகள்

உ.பி. முதல்கட்ட தேர்தல் : 60.17 % வாக்குகள் பதிவு..! + "||" + UP Assembly Elections: 60.17% of the votes cast at the end of the first phase of elections

உ.பி. முதல்கட்ட தேர்தல் : 60.17 % வாக்குகள் பதிவு..!