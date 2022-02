உலக செய்திகள்

பிரிட்டன் இளவரசருக்கு இரண்டாம் முறையாக கொரோனா தொற்று.! + "||" + UK's Prince Charles tests positive for Covid-19 for a second time

பிரிட்டன் இளவரசருக்கு இரண்டாம் முறையாக கொரோனா தொற்று.!