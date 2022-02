உலக செய்திகள்

இந்திய, ஆஸ்திரேலியா இடையேயான உறவு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது - ஜெய்சங்கர் + "||" + Melbourne, Australia | EAM Dr S Jaishankar, Australian Foreign Minister Marise Payne, Japanese Foreign Minister Yoshimasa Hayashi & US Secretary of State Antony Blinken, participate in 4th Quad Foreign Ministers’ Meeting.

இந்திய, ஆஸ்திரேலியா இடையேயான உறவு மிகச்சிறப்பாக உள்ளது - ஜெய்சங்கர்