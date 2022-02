மாநில செய்திகள்

வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் தமிழ்நாடு முதலிடம் + "||" + Tamil Nadu is a leader in the implementation of poverty alleviation programs

