கிரிக்கெட்

3-வது ஒருநாள் போட்டி: வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு 266 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இந்தியா + "||" + 3rd ODI: India set a target of 266 for the West Indies

3-வது ஒருநாள் போட்டி: வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு 266 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இந்தியா