மாநில செய்திகள்

தமிழில் வணக்கம் கூறி தமிழக மக்களை ஏமாற்றிவிடலாம் என நினைக்கின்றனர்- பிரதமர் மோடி மீது மு.க ஸ்டாலின் விமர்சனம் + "||" + You cannot deceive the people of Tamil Nadu by saying hello in Tamil

தமிழில் வணக்கம் கூறி தமிழக மக்களை ஏமாற்றிவிடலாம் என நினைக்கின்றனர்- பிரதமர் மோடி மீது மு.க ஸ்டாலின் விமர்சனம்