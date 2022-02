மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு மேலும் தளர்வு அளிக்கப்படுமா..? முதல்-அமைச்சர் தலைமையில் இன்று ஆலோசனை + "||" + Will the curfew be further relaxed? Consultation today chaired by the Chief-Minister

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு மேலும் தளர்வு அளிக்கப்படுமா..? முதல்-அமைச்சர் தலைமையில் இன்று ஆலோசனை