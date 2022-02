மாநில செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை..! + "||" + Today is a holiday for schools from 1st to 8th class in Nagai district ..!

நாகை மாவட்டத்தில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை..!