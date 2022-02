மாநில செய்திகள்

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் எதிரொலி: பிப்., 19ஆம் தேதி மெகா தடுப்பூசி முகாம் ரத்து..! + "||" + Urban local body elections: Mega vaccination camp scheduled to be held on February 19 has been canceled.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் எதிரொலி: பிப்., 19ஆம் தேதி மெகா தடுப்பூசி முகாம் ரத்து..!