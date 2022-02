கிரிக்கெட்

தமிழக வீரர் நடராஜனை ரூ.4 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி + "||" + Tamil Nadu player Natarajan has been auctioned for Rs 4 crore by Sunrisers Hyderabad

