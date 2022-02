மாநில செய்திகள்

திமுகவில் இருந்து விலகி பாஜக சென்ற கு.க.செல்வம் மீண்டும் திமுகவில் இணைந்தார் + "||" + KK Selvam, who left the DMK and joined the BJP, rejoined the DMK

