தமிழக வீரர் ஷாருக்கானை ரூ.9 கோடிக்கு ஏலம் எடுத்தது பஞ்சாப் அணி ...! + "||" + In the end, the Punjab team bid for Tamil Nadu player Shah Rukh Khan for Rs 9 crore

