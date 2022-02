மாநில செய்திகள்

பி.எஸ்.எல்.வி. சி-52 ராக்கெட்டின் 25 மணிநேர கவுண்ட்டவுன் தொடங்கியது + "||" + PSLV The 25-hour countdown of the C-52 rocket began

