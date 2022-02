மாநில செய்திகள்

கண்டனம் தெரிவித்த முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் - பதில் அளித்த மே. வங்க கவர்னர்..! + "||" + Tamil Nadu CM says Bengal Guv's act of discontinuing Assembly goes against established norms, latter reacts

கண்டனம் தெரிவித்த முதல் அமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் - பதில் அளித்த மே. வங்க கவர்னர்..!