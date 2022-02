தேசிய செய்திகள்

15-18 வயதுக்குட்பட்ட 70 சதவீத சிறுவர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி முதல் டோஸ் - மன்சுக் மாண்டவியா + "||" + Over 70% of our youngsters between 15-18 age group have received their 1st dose of COVID19 vaccine.

