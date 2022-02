தேசிய செய்திகள்

ஹிஜாப் விவகாரம்: சர்ச்சைக்கு பின் கர்நாடகாவில் பள்ளிகள் இன்று மீண்டும் திறப்பு + "||" + Schools for classes up to std 10th reopen today after they were closed in wake of Hijab row in Karnataka

ஹிஜாப் விவகாரம்: சர்ச்சைக்கு பின் கர்நாடகாவில் பள்ளிகள் இன்று மீண்டும் திறப்பு