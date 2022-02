தேசிய செய்திகள்

உ.பி., உத்தரகாண்ட், கோவா தேர்தல்: முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிலவரம் வெளியீடு + "||" + Details of Voter turnout till 9 am on Goa, UttarPradesh, Uttarakhand Elections

உ.பி., உத்தரகாண்ட், கோவா தேர்தல்: முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிலவரம் வெளியீடு