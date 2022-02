மீண்டும் ஒரு கொடூரம்...! கட்டிவைத்து கல்லால் அடித்து கொல்லப்பட்ட அப்பாவி...!

இஸ்லாமாபாத்

பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் உள்ளது ஜங்கல் டேரா கிராமம். இங்கு வசித்து வந்தவர் முஸ்டாக் அகமது( வயது 41). இவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர். குரான் நூலின் பக்கங்களை கிழித்து, தீ வைத்து இவர் எரித்து விட்டதாக கூறி, அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் கும்பலாக ஒன்று சேர்ந்து அகமதுவை தரதரவென இழுத்து சென்று மரத்தில் கட்டி வைத்து உள்ளனர். பின்னர் மொத்த பேரும் கல்லாலேயே அவரை தாக்கி உள்ளனர்.

முஸ்டாக் அகமது நான் குரானை எரிக்கவே இல்லை. நான் நிரபராதி என்று கதறி அழுது உள்லார். ஆனால் யாருமே அவர் பேச்சை கேட்கவில்லை. இதில் அகமது அந்த இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தார். அவரை படுகொலை செய்ததோடு, அவரின் சடலத்தையும் மரத்தில் கட்டி தொங்கவிட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவம் உலகளவில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

அந்த கும்பல் கல்லாலேயே அகமதுவை தாக்கியபோது காவல்துறையை சேர்ந்த சிலர் அங்கு இருந்து உள்ளனர். ஆனால் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

இறுதியில் கும்பலின் முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்தனர். ஆனாலும் அந்த கும்பல் விரைந்து வந்து, போலீசாரிடம் இருந்து அந்த நபரை விடுவித்து, இழுத்து சென்றுவிட்டது. அகமதுவின் சடலத்தை மரத்தில் இருந்து கீழே இறக்க போலீசார் முயன்றுள்ளனர். அவர்களையும் அந்த கும்பல் கற்களை வீசி தாக்கி உள்ளது.

இந்த பயங்கரமான சம்பவத்துக்கு பிரதமர் இம்ரான்கான் வேதனை தெரிவித்துள்ளார். சட்டத்தை பொதுமக்கள் கையில் எடுத்துக் கொள்வதை தன்னுடைய அரசு ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ளாது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், இந்த கொலை சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கமாறு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு இம்ரான் கான் உத்தரவிட்டுள்ளதுடன், இது குறித்து பஞ்சாப் காவல்துறை தலைவரிடம் அறிக்கை கேட்டுள்ளதாகவும் தன்னுடைய டுவிட்டர் பதிவில் கூறியுள்ளார்.

இதஒ தொடர்ந்து இந்த சம்பவத்தில் 102 பேர் சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து வைக்கப்பட்டு உள்ளனர். இதில் 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

We have zero tolerance for anyone taking the law into their own hands & mob lynchings will be dealt with full severity of the law. Have asked Punjab IG for report on action taken against perpetrators of the lynching in MIan Channu & against the police who failed in their duty.