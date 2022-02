மாநில செய்திகள்

“யாரை மிரட்டுகிறீர்கள்..? மிசாவையே பார்த்த இந்த ஸ்டாலினையா..?” முதல்-அமைச்சர் கேள்வி + "||" + "Who are you threatening ..? Is this Stalin who saw Misa ..? ” - Chief-Minister Campaign

“யாரை மிரட்டுகிறீர்கள்..? மிசாவையே பார்த்த இந்த ஸ்டாலினையா..?” முதல்-அமைச்சர் கேள்வி