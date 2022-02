தேசிய செய்திகள்

இளவரசருக்காக எனது ஹெலிகாப்டர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது: ராகுல் காந்தி மீது பிரதமர் மோடி தாக்கு + "||" + My Chopper Held Up By Yuvraj in 2014": PM's Swipe At Rahul Gandhi

இளவரசருக்காக எனது ஹெலிகாப்டர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது: ராகுல் காந்தி மீது பிரதமர் மோடி தாக்கு