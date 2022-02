தேசிய செய்திகள்

15 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட 1.5 கோடி பேருக்கு முழுமையாக தடுப்பூசி - மத்திய சுகாதார மந்திரி தகவல் + "||" + 1.5 crore people between the ages of 15 and 18 fully vaccinated - Federal Health Minister

15 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்ட 1.5 கோடி பேருக்கு முழுமையாக தடுப்பூசி - மத்திய சுகாதார மந்திரி தகவல்