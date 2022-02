மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நீர்ப்பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது - வனத்துறை கணக்கெடுப்பில் தகவல் + "||" + The number of waterfowl has decreased in Tamil Nadu - Information from the Forest Department Survey

தமிழகத்தில் நீர்ப்பறவைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டது - வனத்துறை கணக்கெடுப்பில் தகவல்