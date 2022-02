தேசிய செய்திகள்

சிக்னலில் அடுத்தடுத்து நின்றுகொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதிய லாரி - ஒரேகுடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி + "||" + Four people killed after a speeding truck lost control in Mumbai-Pune Expressway

சிக்னலில் அடுத்தடுத்து நின்றுகொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதிய லாரி - ஒரேகுடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் பலி