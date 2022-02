தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் விபத்து; 3 பக்தர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + Accident on the way to Sabarimala temple; 3 devotees killed

சபரிமலை கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில் விபத்து; 3 பக்தர்கள் உயிரிழப்பு