உலக செய்திகள்

உக்ரைன் எல்லையில் படைகளை குறைக்கிறது ரஷ்யா ? + "||" + Russia says some military deployed near Ukraine are returning to their bases,

உக்ரைன் எல்லையில் படைகளை குறைக்கிறது ரஷ்யா ?