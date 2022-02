மாநில செய்திகள்

மக்களுக்கு எந்தத் திட்டங்களையும் திமுக செய்யவில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி