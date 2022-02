கிரிக்கெட்

இலங்கை வீரர் ஹசரங்காவுக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Wanindu Hasaranga tests positive for Covid-19 ahead of third T20I against Australia

