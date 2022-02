உலக செய்திகள்

இலங்கைக்கு இந்தியா 40 ஆயிரம் டன் பெட்ரோல், டீசல் வினியோகம்..! + "||" + India Sends 40,000 Metric Tonnes Of Fuel To Sri Lanka To Help Ease Crisis

