தேசிய செய்திகள்

உடுப்பியில் ‘ஹிஜாப்’ அணிந்து வந்த மாணவிகளுக்கு தேர்வு எழுத அனுமதி + "||" + Students wearing hijab in Udupi are allowed to write the exam

உடுப்பியில் ‘ஹிஜாப்’ அணிந்து வந்த மாணவிகளுக்கு தேர்வு எழுத அனுமதி