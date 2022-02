உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் உள்ள அமெரிக்கர்களை ரஷ்யா குறிவைத்தால், தக்க பதிலடி கொடுப்போம்..! - ஜோ பைடன் எச்சரிக்கை + "||" + We are ready to respond decisively to Russian attack on Ukraine - US President Joe Biden

