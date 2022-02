மாநில செய்திகள்

திமுகவிற்கு உருவாக்கத்தான் தெரியும்; அதிமுகவிற்கு அழிக்கத்தான் தெரியும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + DMK only knows how to create; The AIADMK knows how to destroy - MK Stalin

திமுகவிற்கு உருவாக்கத்தான் தெரியும்; அதிமுகவிற்கு அழிக்கத்தான் தெரியும் - மு.க.ஸ்டாலின்