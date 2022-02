தேசிய செய்திகள்

‘ஹிஜாப்’ விவகாரம்: ‘புனிதத்தை காக்க கல்வியை துறக்க தயார்’ - முஸ்லிம் மாணவிகள் கோஷம் + "||" + ‘Hijab’ issue: ‘Ready to give up education to protect sanctity’ - Muslim students slogan

‘ஹிஜாப்’ விவகாரம்: ‘புனிதத்தை காக்க கல்வியை துறக்க தயார்’ - முஸ்லிம் மாணவிகள் கோஷம்