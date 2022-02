ஸ்ரீநகர்,

ஜம்மு-காஷ்மீரில் மிதமான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோலில் 3.5ஆக பதிவானது.இன்று அதிகாலை 3.02 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

ஜம்மு-காஷ்மீரின் கத்ரா பகுதியின் கிழக்கே 84 கி.மீ தொலைவில் நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி இருந்ததாக நில அதிர்வுக்கான தேசிய மையம் தெரிவித்துள்ளது.

An earthquake of magnitude 3.5 occurred 84 km East of Katra, Jammu and Kashmir at around 3.02 am today, as per National Center for Seismology.