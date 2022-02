மாநில செய்திகள்

ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவிலில் குண்டம் திருவிழா: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கினர்...! + "||" + Gundam Festival at Anaimalai Masaniyamman Temple: Thousands of devotees descended on Gundam ...!

ஆனைமலை மாசாணியம்மன் கோவிலில் குண்டம் திருவிழா: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குண்டம் இறங்கினர்...!