மாநில செய்திகள்

தேர்தலின்போது சொன்ன ஒவ்வொரு வாக்குறுதிகளையும் தி.மு.க நிறைவேற்றி வருகிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின் + "||" + The DMK is fulfilling every promise made during the election - Udayanithi Stalin

தேர்தலின்போது சொன்ன ஒவ்வொரு வாக்குறுதிகளையும் தி.மு.க நிறைவேற்றி வருகிறது - உதயநிதி ஸ்டாலின்