தேசிய செய்திகள்

சரண்ஜித் சிங் சன்னி சர்ச்சை கருத்து: தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டது - பிரியங்கா காந்தி + "||" + Channi only said Punjab should be run by Punjabis, his statement misconstrued: Priyanka Gandhi over Punjab CM's "UP, Bihar ke bhaiya" remark

சரண்ஜித் சிங் சன்னி சர்ச்சை கருத்து: தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்டது - பிரியங்கா காந்தி