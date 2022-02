தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி பதவியில் இருந்து அமரீந்தர் சிங் நீக்கம் ஏன்? ராகுல்காந்தி பதில் + "||" + I will tell you why was Capt Amarinder Singh removed as the CM of Punjab Congress leader Rahul Gandhi in Fatehgarh Sahib, Punjab

பஞ்சாப் முதல்-மந்திரி பதவியில் இருந்து அமரீந்தர் சிங் நீக்கம் ஏன்? ராகுல்காந்தி பதில்