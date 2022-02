தேசிய செய்திகள்

டெல்லி: வீட்டில் பதுக்கிய 3 கிலோ எடை கொண்ட சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு பறிமுதல் + "||" + Seizure of a powerful bomb weighing 3 kg from a house in Delhi

டெல்லி: வீட்டில் பதுக்கிய 3 கிலோ எடை கொண்ட சக்தி வாய்ந்த வெடிகுண்டு பறிமுதல்