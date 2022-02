உலக செய்திகள்

ரஷியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி வெளியேற்றம்..! + "||" + US says Russia has expelled deputy chief of mission at US embassy in Moscow in 'escalatory' move

ரஷியாவில் உள்ள அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி வெளியேற்றம்..!