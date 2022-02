உலக செய்திகள்

தந்தையின் பிறந்தநாள் விழா: மக்களை உறையும் குளிரில் நிற்க வைத்து தனக்கு மட்டும் ரகசிய ஹூட்டர்கள் வைத்துக் கொண்ட கிம் ஜாங் உன்? + "||" + Kim Jong Un makes hundreds of people stand in the freezing cold to hear a speech about his father while he and his cronies have secret heaters

தந்தையின் பிறந்தநாள் விழா: மக்களை உறையும் குளிரில் நிற்க வைத்து தனக்கு மட்டும் ரகசிய ஹூட்டர்கள் வைத்துக் கொண்ட கிம் ஜாங் உன்?