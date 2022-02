மாநில செய்திகள்

நேரடி பிரசாரம் ஓய்ந்த நிலையில் சமூக வலைதள பிரசாரத்துக்கு தடை - மாநில தேர்தல் ஆணையம் + "||" + State Election Commission bans social media campaigns while live campaigning is at a standstill

நேரடி பிரசாரம் ஓய்ந்த நிலையில் சமூக வலைதள பிரசாரத்துக்கு தடை - மாநில தேர்தல் ஆணையம்