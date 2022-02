தேசிய செய்திகள்

மனைவியை கைவிடும் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளைகள்! - "கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இத்தனை வழக்குகள்" - அதிர்ச்சி தகவல்- வீடியோ + "||" + Foreign grooms abandoning their wives! - "So many cases in the last 7 years" - shocking information

மனைவியை கைவிடும் வெளிநாட்டு மாப்பிள்ளைகள்! - "கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இத்தனை வழக்குகள்" - அதிர்ச்சி தகவல்- வீடியோ