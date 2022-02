தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் 200 க்கும் மேற்பட்ட சிக்னல் பேட்டரிகளை திருடிய தம்பதி..! + "||" + Couple arrested for stealing more than 200 traffic signal batteries in Bangalore

பெங்களூருவில் 200 க்கும் மேற்பட்ட சிக்னல் பேட்டரிகளை திருடிய தம்பதி..!