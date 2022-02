கிரிக்கெட்

டி20 போட்டிகளில் 100 வெற்றியை பெற்ற 2வது அணி இந்தியா + "||" + India are the 2nd team to win 100 T20 matches

