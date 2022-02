தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இந்துக்கள் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என பா.ஜனதா விரும்புகிறது -குமாரசாமி + "||" + BJP wants only Hindus to live in the country - Kumaraswamy

நாட்டில் இந்துக்கள் மட்டுமே வாழ வேண்டும் என பா.ஜனதா விரும்புகிறது -குமாரசாமி