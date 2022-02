உலக செய்திகள்

ஒமைக்ரான் பிஏ.2 உருமாற்றம் டெல்டா வைரசை விட ஆபத்தானதா.. அதிர்ச்சியளிக்கும் ஆய்வு! + "||" + Omicron subvariant BA.2 can cause severe disease, a new study

ஒமைக்ரான் பிஏ.2 உருமாற்றம் டெல்டா வைரசை விட ஆபத்தானதா.. அதிர்ச்சியளிக்கும் ஆய்வு!