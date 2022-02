உலக செய்திகள்

உக்ரைனில் திடீர் வெடிவிபத்தால் பதற்றம் அதிகரிப்பு! ரஷியாவின் தாக்குதலா..? + "||" + Two explosions reported in Luhansk in East Ukraine: Reports

உக்ரைனில் திடீர் வெடிவிபத்தால் பதற்றம் அதிகரிப்பு! ரஷியாவின் தாக்குதலா..?