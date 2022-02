தேர்தல் விதிமீறல் - பஞ்சாப் முதல் மந்திரி சரண்ஜித் சிங் சன்னி மீது வழக்குப்பதிவு!

அமிர்தசரஸ்,

117 தொகுதிகளை கொண்ட பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு ஒரே கட்டமாக நாளை(20-ந்தேதி) தேர்தல் நடக்கிறது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி கட்சி, பாஜக, சிரோமணி அகாலி தளம் என பலமுனை போட்டி உள்ளது. இதனால்,தேர்தல் களம் அனல் பறந்தது.

தலைவர்கள் தீவிர பிரசாரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக ஈடுபட்டு வந்தனர். சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரசாரம் நேற்று மாலை 6 மணியுடன் ஓய்ந்தது. நாளை காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது.

இந்நிலையில், பிரசார நேரம் முடிவடைந்த பின்னரும் தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்டதாக பஞ்சாப் முதல் மந்திரி சரண்ஜித் சிங் சன்னி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர் சித்து மூஸ் வாலா ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Punjab: On AAP's complaint, a case under Section 188 of IPC has been filed against CM Charanjit S Channi & Congress candidate Sidhu Moose Wala for holding a door-to-door campaign in Mansa constituency allegedly after end of campaigning y'day evening



(Visuals of the campaigning) pic.twitter.com/AbclUmqf1B